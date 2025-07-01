Предприниматели Москвы смогут пройти "Патентный практикум"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский инновационный кластер приглашает предпринимателей пройти "Патентный практикум". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Образовательную программу разработали в рамках стратегии развития инноваций. Она предназначена для сотрудников креативных и технологических компаний, вузов, НИИ, индивидуальных предпринимателей, а также представителей бизнеса.

Практикум длится не более месяца и доступен в очном, онлайн или гибридном форматах. В 2025 году пройдет три потока, подать заявку на первый из них можно на платформе i.moscow.

Обучение включает в себя получение теоретических знаний и закрепление их на практике. Участники рассмотрят основные понятия и принципы регистрации интеллектуальной собственности, типы охранных прав, процесс патентования и прочее.

При этом практике посвятят значительную часть программы. Участники будут заполнять шаблоны патентных заявок, проведут анализ кейсов из практики патентных споров, а также разработают порядок действий для минимизации рисков претензий.

Особое внимание уделят работе с формулой изобретения и отражением в ней необходимого объема охраны инновационного решения, а также специфике патентования. Дополнительный акцент будет сделан на патентных исследованиях.

После успешной итоговой аттестации участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Как сообщалось ранее, предприниматели в возрасте до 35 лет стали активнее развивать свое дело, используя для достижения цели столичные меры поддержки. С января по май этого года для компаний, которыми управляют руководители в возрасте до 35 лет, объем финансирования составил 1,3 миллиарда рублей.

Одним из самых популярных инструментов остаются поручительства Московского гарантийного фонда.

