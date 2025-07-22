Как устроен спецпроект "Время возможностей"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Новые возможности для предпринимателей открыты благодаря спецпроекту "Время возможностей", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". В ходе мероприятия участники могут развивать и продвигать свое дело, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Присоединиться приглашают бизнесменов из сфер услуг, общественного питания, культуры, творчества, образования и спорта, индустрии красоты, торговли и гостиничного бизнеса.

Чтобы стать участником проекта, надо пройти несколько этапов. Во-первых, разработать и реализовать специальное предложение для жителей города. Это могут быть уникальные акции или развивающие мероприятия.

Далее необходимо подать заявку на участие в разделе для бизнеса на сайте проекта "Лето в Москве" или на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы". В анкете надо указать, дату время и место проведения мероприятия, возрастные ограничения, добавить фотографии, рассказать о своей организации, а также предоставить контактные данные.

После проверки анкеты организаторы мероприятия свяжутся с кандидатом по электронной почте и посетят указанное место проведения мероприятия.

Каждый участник получит брендированные наклейки проекта с индивидуальным QR-кодом, который активируется после одобрения заявки. По коду предприниматели получат доступ к сервису Russpass, где будет находиться вся информация о скидках и акциях. Анонсы мероприятий разместят в афише проекта "Лето в Москве".

По завершении мероприятия предприниматели получат пиар-поддержку от СМИ и продвижение через геосервисы. Кроме того, 100 лучшим участникам подарят специальный пакет на 100 тысяч рублей, в который войдет продвижение бизнеса через VK или "Яндекс" и обучающий курс по запуску рекламы в интернете.

Более подробно узнать о проекте можно по телефону +7 (495) 225⁠-14⁠-14.

В рамках проекта "Лето в Москве" также пройдет первый международный фестиваль "Московские экстремальные игры". В мероприятии примут участие спортсмены из более 15 стран. Среди них – победители Олимпийских игр в Париже 2024 года, профессиональные райдеры, многократные призеры Всемирных экстремальных игр, участники одной из крупнейших мировых серий по мотофристайлу и других международных экстрим-шоу. Событие состоится на стадионе "РДЖ Арена" 3 августа.