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Новости

22 июля, 07:45

Город

Квест можно посетить 22 июля в рамках "Лета в Москве"

Квест можно посетить 22 июля в рамках "Лета в Москве"

Мэр Москвы: спорткомплекс с катком и бассейнами открыт в Южном Бутове

Парковка у социальных объектов может стать бесплатной

"Утро": температура воздуха составит 23 градуса в Москве 22 июля

В Москве побит рекорд осадков за июль

Спутники "Роскосмоса" зафиксировали циклон над Москвой

Последствия ливней в Москве практически полностью ликвидированы силами Мосводостока

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Общественное пространство появится на Триумфальной площади в Москве после благоустройства

В рамках проекта "Лето в Москве" 22 июля проходит городской квест "Тайны старого Арбата или ключи города" с использованием мультимедийных технологий. Участников ждут задания на тему истории Москвы в особняке Морозовой.

В парке "Ходынское поле" организована бесплатная тренировка по серфингу на искусственной волне. В парке "Музеон" вечером покажут фильм "Королевство полной луны". Начало показа в 20:20.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

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