Квест можно посетить 22 июля в рамках "Лета в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" 22 июля проходит городской квест "Тайны старого Арбата или ключи города" с использованием мультимедийных технологий. Участников ждут задания на тему истории Москвы в особняке Морозовой.

В парке "Ходынское поле" организована бесплатная тренировка по серфингу на искусственной волне. В парке "Музеон" вечером покажут фильм "Королевство полной луны". Начало показа в 20:20.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.