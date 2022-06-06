В Госдуме допустили востребованность миротворцев ОДКБ на Украине

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Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что нельзя исключить востребованность сил ОДКБ на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР, поскольку Россия не согласится с вхождением стран НАТО под видом миротворцев.

Политик объяснил востребованность миротворческой миссии ОДКБ примерами ситуаций в Нагорном Карабахе и Казахстане. Он добавил, что сейчас депутаты работают над законами для единого правового пространства.

"Это законы, которые очень схожи и позволяют правоприменять их на территориях всех государств (членов ОДКБ. – Прим. ред.) с равными последствиями для всех", – цитирует депутата РИА Новости.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. По его мнению, их главной целью будет оказание гуманитарной помощи. Немецкие власти не одобрили это предложение.

Негативно к идее отнесся и белорусский лидер Александр Лукашенко, ответив, что это чревато третьей мировой войной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

