Вопрос об участии ОДКБ в спецоперации на Украине не ставился – генсек

Фото: РИА Новости

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что вопрос об участии коллективных сил организации в специальной военной операции РФ на Украине не рассматривался.

"Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", – приводит РИА Новости его слова.

Он также добавил, что на саммите лидеров стран ОДКБ Владимир Путин проинформировал коллег о ходе спецоперации на Украине.

Ранее Директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Запада стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.