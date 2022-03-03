Путин внес в ГД поправки к соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ

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Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму поправки о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Президент предлагает ввести понятие "координирующее государство".
Предусматривается, что под эгидой этого понятия создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира. Протокол был подписан еще 16 сентября 2021 года в Душанбе.
Условия участия коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.
Каждое государство-член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет коллективной безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на Западе понимают бесперспективность гипотетической войны со странами ОДКБ, а решение ситуации в Казахстане их в этом убедило.
В качестве иллюстрации силы ОДКБ он напомнил об успехе ее миротворческой операции в Казахстане, которая, несмотря на свою немногочисленность, увенчалась успехом.
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