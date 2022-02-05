Российские бомбардировщики выполнили патрулирование над Белоруссией

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование над территорией Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что полет проходил в рамках отработки решения совместных задач с силами противовоздушной обороны ВС Белоруссии. В ходе полета, который продлился почти четыре часа, самолеты выполнили поставленные задачи, после чего вернулись на аэродром базирования.

Ранее Россия перебазировала свои штурмовые самолеты Су-25СМ в Белоруссию для участия в совместных учениях. Точное число штурмовиков не сообщалось.

В ближайшее время там состоится смотр сил реагирования Союзного государства. Он пройдет в два этапа. До 9 февраля планируется сформировать группировку войск на территории Белоруссии, а с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

