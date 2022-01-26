Военный эксперт прокомментировал сообщения о "дьявольском арсенале" РФ

26 января, 23:17
Фото: Фото: AP/ТАСС
Военный обозреватель Александр Артамонов прокомментировал сообщение о "дьявольском арсенале" РФ. В эфире телеканала Москва 24 эксперт заявил, что вся номенклатура вооружения, перечисленная The Sun, действительно существует в России.
Согласно данным The Sun, Россия намеревается не просто вторгнуться на территорию Украины, а нанести сокрушительный удар с помощью "дьявольского арсенала", который разработали российские инженеры. Журналисты издания утверждают, что Россия якобы планирует использовать в ходе вторжения танки-роботы и собак-десантников.
Александр Артамонов отметил, что номенклатура вооружения, перечисленная изданием, в России действительно существует, хотя собаки-десантники вызывают вопросы.
"Да, мы эту технику реально можем и умеем производить", – признает эксперт, отмечая, что публикация при этом все же направлена на то, чтобы запугать читателя. – "Западные штабы знают лучше нас, как мы зачем-то будем нападать на Украину. Они решили за нас и как мы будем нападать, и как будем вести "агрессивную войну". Но никакого нападения не будет, оно нам не нужно".
По словам Артамонова, западные эксперты "пали жертвой Второй Мировой войны" и просто запугивают обывателей российской техникой, не приводя при этом никаких доказательств.
О вторжении на Украину, которое якобы готовит Россия, западные СМИ говорят уже не первую неделю. Высказываются об этом и зарубежные лидеры. Так, например, президент США Джо Байден выразил мнение, что мир ждут огромные последствия в случае вторжения России на Украину. По словам американского лидера, данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны. И такое развитие событий способно изменить мир.
При этом Байден допустил введение персональных санкций в отношении Владимира Путина, если Россия все же осуществит вторжение.
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