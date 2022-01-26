Россия перебросит истребители Су-35С в Белоруссию

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Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает РИА Новости.
В Минобороны РФ рассказали, что во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов, чтобы подготовиться к последующему вылету и отдыха экипажей.
В Белоруссию экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство для проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства. Маршруты их перелетов учитывают возможности максимального беспосадочного полета, а также метеоусловия.
Проверка сил реагирования пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля передислоцируют и создадут группировку войск на территории страны, организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, а также воздушной границы,
На втором этапе, который пройдет с 10 по 20 февраля, состоятся совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Ранее в воинских соединениях и частях Восточного военного округа РФ началась внезапная проверка боевой готовности, организованная в рамках подготовки к стратегическим учениям "Восток-2022". В Минобороны РФ отметили, что в рамках проверки подразделения ВВО отработают выполнение задач по организации обеспечения, а также выполнят упражнения с проведением тактических маневров и боевых стрельб.
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