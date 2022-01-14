Внезапная проверка боевой готовности началась в войсках Восточного военного округа

Фото: Минобороны России

Внезапная проверка боевой готовности, организованная в рамках подготовки к стратегическим учениям "Восток-2022", началась в воинских соединениях и частях Восточного военного округа (ВВО) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в рамках проверки подразделения ВВО отработают выполнение задач по организации обеспечения, а также выполнят упражнения с проведением тактических маневров и боевых стрельб.

Ранее около 3 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.