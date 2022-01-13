В Минобороны заявили о возвращении из Казахстана в РФ четырех самолетов с десантниками

20:20
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Первые подразделения российских десантников из состава ОДКБ вернулись в Россию из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Четыре самолета Ил-76МД доставили военных в пункт постоянной дислокации в Ивановской области.
"Миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России. Подразделение миротворцев Киргизской Республики совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом", – говорится в сообщении.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. 13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.
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