Около 3 тыс военнослужащих РФ приступили к учениям в ЦФО

11 января, 20:55
Фото: mil.ru
Около 3 000 военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военные Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий приступили к отработке боевых слаживаний различных формирований. Им предстоит освоить профессиональное мастерство, а также новые методы и тактику выполнения задач в сложной обстановке.
"Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов", – говорится в сообщении.
Кроме того, каждое подразделение проведет учебный бой с этапом боевой стрельбы, где экипажи бронемашин и танков проведут совместные действия и поразят мишени.
В общей сложности в мероприятии задействовано около 300 единиц военной техники.
Ранее генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий рассказал о старте разработки новой бронированной машины для разведки. Он добавил, что разработка вызвала интерес как у российских, так и у зарубежных военных.
Под Москвой прошли показательные занятия военных
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