РФ продолжит проводить военные учения на своей территории – Песков

14:34
Фото: ТАСС/Егор Алеев
РФ будет и дальше вести военные учения на своей территории, при этом какая-либо связь между маневрами войск и переговорами с западными странами отсутствует, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ТАСС.
"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", – заявил представитель Кремля, говоря о связи между учениями ЗВО и переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности.
До этого сообщалось, что порядка 3 тысяч военных из гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
В Госдепе потребовали от России разъяснений из-за учений на западе страны. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, подобные действия России станут логичными в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины.
Он подчеркнул, что альтернативой могло бы стать прекращение учений, а также возвращение российских вооружений в места обычного хранения. Прайс уточнил, что деэскалация нужна для результативного продолжения переговоров между РФ и США по вопросам безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: