РФ продолжит проводить военные учения на своей территории – Песков

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РФ будет и дальше вести военные учения на своей территории, при этом какая-либо связь между маневрами войск и переговорами с западными странами отсутствует, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ТАСС.

"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", – заявил представитель Кремля, говоря о связи между учениями ЗВО и переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности.

До этого сообщалось, что порядка 3 тысяч военных из гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

В Госдепе потребовали от России разъяснений из-за учений на западе страны. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, подобные действия России станут логичными в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что альтернативой могло бы стать прекращение учений, а также возвращение российских вооружений в места обычного хранения. Прайс уточнил, что деэскалация нужна для результативного продолжения переговоров между РФ и США по вопросам безопасности.

