Лукашенко заявил о планах закупать у РФ участвующую в учениях технику

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил о планах закупать у России почти всю военную технику, которая участвует в совместных учениях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что необходимость в новом оружии обострилась из-за поведения НАТО и Украины, которая стремится в Альянс.

Ранее президент Белоруссии заявил о возможности начала войны. По его словам, если против белорусской стороны будет совершена агрессия, то на ее территории окажутся сотни тысяч российских военных. Вторым моментом, при котором возможен такой исход событий, Лукашенко назвал непосредственное нападение на Россию.

