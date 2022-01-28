Лукашенко заявил о возможности войны в случае агрессии против Белоруссии и РФ

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности начала войны. Об этом сообщает ТАСС.

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. <...> Даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества", – отметил он.

По словам Лукашенко, если против Белоруссии будет совершена агрессия, то на ее территории окажутся сотни тысяч российских военных.

Вторым моментом, при котором возможен такой исход событий, Лукашенко назвал следующее: если непосредственное нападение будет осуществлено на Россию.

"Основа тому – наши союзные договоренности", – объяснил белорусский лидер.

Ранее Джо Байден предупредил о последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Президент США выразил мнение, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада используют Украину как поле для экспериментов.

