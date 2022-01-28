Лукашенко заявил о возможности войны в случае агрессии против Белоруссии и РФ

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности начала войны. Об этом сообщает ТАСС.
"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. <...> Даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества", – отметил он.
По словам Лукашенко, если против Белоруссии будет совершена агрессия, то на ее территории окажутся сотни тысяч российских военных.
Вторым моментом, при котором возможен такой исход событий, Лукашенко назвал следующее: если непосредственное нападение будет осуществлено на Россию.
"Основа тому – наши союзные договоренности", – объяснил белорусский лидер.
Ранее Джо Байден предупредил о последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Президент США выразил мнение, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада используют Украину как поле для экспериментов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: