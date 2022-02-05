Минобороны РФ сообщило о перебазировании штурмовиков Су-25СМ на учения

Фото: ТАСС/Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России

Российские штурмовые самолеты Су-25СМ перебазированы на учения в Белоруссию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", – заявили в ведомстве.

Самолеты совершили перелет в Брестскую область с аэродрома в Приморском крае. Точное число перебазированных штурмовиков не называется.

Ранее российское министерство обороны сообщило о передислоцировании в Белоруссию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Подразделения примут участие в смотре сил реагирования Союзного государства.

Данные проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля планируется сформировать группировку войск на территории Белоруссии, а с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения "Союзная решимость-2022".