Минобороны РФ сообщило о перебазировании штурмовиков Су-25СМ на учения

09:50
Фото: ТАСС/Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России
Российские штурмовые самолеты Су-25СМ перебазированы на учения в Белоруссию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", – заявили в ведомстве.
Самолеты совершили перелет в Брестскую область с аэродрома в Приморском крае. Точное число перебазированных штурмовиков не называется.
Ранее российское министерство обороны сообщило о передислоцировании в Белоруссию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Подразделения примут участие в смотре сил реагирования Союзного государства.
Данные проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля планируется сформировать группировку войск на территории Белоруссии, а с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения "Союзная решимость-2022".
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