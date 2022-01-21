Минобороны РФ направило два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию

10:21
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Министерство обороны России направило на учения в Белоруссии два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Об этом сообщает RT.
"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", – уточнили в ведомстве.
Переброска военных подразделений осуществлялась по железной дороге – ранее они базировались на Дальнем Востоке.
Ранее сообщалось, что российские военные примут участие в совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость – 2022". Процесс прибытия подразделений в республику продлится до 9 февраля.
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