Российские военные прибывают в Белоруссию на совместные учения

12:24
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать в Белоруссию для участия в совместных учениях "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", – указано в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что войска будут прибывать на территорию республики на протяжении всего первого этапа проверки – до 9 февраля.
"На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", – отмечается в сообщении.
Глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов отметил, что на втором этапе проверки сил реагирования – с 10 по 20 февраля – пройдут маневры "Союзная решимость – 2022". В них примут участие воинские части Восточного военного округа РФ.
Ранее в воинских соединениях и частях Восточного военного округа РФ началась внезапная проверка боевой готовности, организованная в рамках подготовки к стратегическим учениям "Восток-2022". В Минобороны РФ отметили, что в рамках проверки подразделения ВВО отработают выполнение задач по организации обеспечения, а также выполнят упражнения с проведением тактических маневров и боевых стрельб.
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