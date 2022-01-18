Российские военные прибывают в Белоруссию на совместные учения

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать в Белоруссию для участия в совместных учениях "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", – указано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что войска будут прибывать на территорию республики на протяжении всего первого этапа проверки – до 9 февраля.

"На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", – отмечается в сообщении.

Глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов отметил, что на втором этапе проверки сил реагирования – с 10 по 20 февраля – пройдут маневры "Союзная решимость – 2022". В них примут участие воинские части Восточного военного округа РФ.

Ранее в воинских соединениях и частях Восточного военного округа РФ началась внезапная проверка боевой готовности, организованная в рамках подготовки к стратегическим учениям "Восток-2022". В Минобороны РФ отметили, что в рамках проверки подразделения ВВО отработают выполнение задач по организации обеспечения, а также выполнят упражнения с проведением тактических маневров и боевых стрельб.