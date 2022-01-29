Россия перебросила в Белоруссию дивизион комплексов "Панцирь-С"

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Россия передислоцировала в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

В сообщении утверждается, что данные подразделения примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", – сообщили в ведомстве.

Переброшенный в Белоруссию дивизион комплексов "Панцирь-С" имеет в своем составе 12 боевых машин. Каждая из них оснащена 12 зенитными ракетами в транспортно-пусковых контейнерах.

После разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы Белоруссии. Там подразделения оборудуют позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Ранее стало известно, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Отмечалось, что во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом до 9 февраля передислоцируют и создадут группировку войск на территории страны, организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, а также воздушной границы,

На втором этапе, который пройдет с 10 по 20 февраля, состоятся совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.