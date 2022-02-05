Лукашенко заявил о бесперспективности войны Запада против стран ОДКБ

05 февраля, 23:04
Фото: depositphotos/palinchak
На Западе понимают бесперспективность гипотетической войны со странами ОДКБ, а решение ситуации в Казахстане их в этом убедило. Об этом в эфире на YouTube-канале "Соловьев Live" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"ОДКБ показало: пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. <...> Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией", – сказал белорусский лидер.
В качестве иллюстрации силы ОДКБ он напомнил об успехе ее миротворческой операции в Казахстане, которая, несмотря на свою немногочисленность, увенчалась успехом.
Ранее Лукашенко не исключил начало полномасштабной войны в случае, если будет осуществлена прямая агрессия против Белоруссии или России. По его словам, в обоих случаях страны будут поддерживать друг друга, поскольку находятся в союзнических отношениях.
В ближайшее время в Белоруссии состоится смотр сил реагирования Союзного государства. Он пройдет в два этапа. До 9 февраля планируется сформировать группировку войск на территории Белоруссии, а с 10 по 20 февраля провести совместные учения "Союзная решимость-2022".
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