РФ ожидает, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Россия ожидает, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в скором времени состоится, заявил замдиректора департамента и печати МИД России Иван Нечаев.

"Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы. Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством секретариата ООН", – передает РИА Новости его слова.

Нечаев сделал акцент на том, что эксперты должны лично убедиться в преступлениях, которые Киев регулярно совершает, обстреливая станцию.

Предложения о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС совершенно неприемлемы, ведь станция в таком случае будет уязвима, добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину. После нее РФ обвинят в создании техногенной катастрофы на электростанции.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что к 19 августа подразделения 704-го полка РХБЗ украинской армии планируют завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть готовыми к фиксации факта аварии на АЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.