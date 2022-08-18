РФ ожидает, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время

Фото: министерство обороны Российской Федерации
Россия ожидает, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в скором времени состоится, заявил замдиректора департамента и печати МИД России Иван Нечаев.
"Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы. Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством секретариата ООН", – передает РИА Новости его слова.
Нечаев сделал акцент на том, что эксперты должны лично убедиться в преступлениях, которые Киев регулярно совершает, обстреливая станцию.
Предложения о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС совершенно неприемлемы, ведь станция в таком случае будет уязвима, добавил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину. После нее РФ обвинят в создании техногенной катастрофы на электростанции.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что к 19 августа подразделения 704-го полка РХБЗ украинской армии планируют завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть готовыми к фиксации факта аварии на АЭС.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию на АЭС
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