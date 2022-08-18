Провокация Киева на Запорожской АЭС приведет к выбросу радиоактивных веществ – политолог

Фото: министерство обороны Российской Федерации
Военный политолог Андрей Кошкин заявил, что провокация Киева на Запорожской АЭС может привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ и гибели людей. Об этом сообщает "Радио 1".
"Массовый обстрел в итоге должен привести к катастрофе, которая станет переломным моментом в сложившейся ситуации, по мнению президента Украины. Владимир Зеленский думает, что таким способом он сможет изменить ход спецоперации и как-то сохранить за собой власть в стране", – объяснил он.
Кошкин предупредил, что ответственность за совершенные удары украинские власти планируют переложить на Россию. По его словам, повреждение ядерных реакторов приведет к масштабному выбросу радиоактивных веществ.
"При самых неблагоприятных условиях провокация приведет к мгновенной гибели 2,5 миллиона людей, которые находятся в радиусе возможного воздействия АЭС. Естественно, затем радиоактивный след, который продвинется по ветру, будет тянуть "смертельный шлейф", – рассказал эксперт.
По мнению Кошкина, президент Украины сейчас играет с огнем. В свою очередь, Вооруженные силы РФ делают все, чтобы не допустить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, добавил политолог.
"Мы подтягиваем средства противовоздушной обороны, перехватываем ракеты РСЗО. Но надо учитывать важный аспект: они применяют артиллерию 155 мм, что средствам ПВО пока неподвластно, а это может вызвать определенные негативные последствия", – отметил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину. После нее РФ обвинят в создании техногенной катастрофы на электростанции.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что к 19 августа подразделения 704-го полка РХБЗ украинской армии планируют завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть готовыми к фиксации факта аварии на АЭС.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ сообщили о подготовке Украиной резонансной провокации на Запорожской АЭС
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