Мэрия коммуны: семья Алена Делона хочет сохранить в тайне подробности его похорон

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Семья знаменитого французского актера Алена Делона хотела бы сохранить в секрете подробности его похоронной церемонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию коммуны Души-Монкорбон, где состоятся похороны.

Муниципалитет уважительно отнесется к желанию близких актера, поэтому никакая информация о церемонии распространяться не будет, заявила в беседе с агентством административный помощник в мэрии Астрид Эчар.

О смерти актера стало известно 18 августа. Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Смерть актера наступила в его доме в коммуне Души в окружении семьи.

По данным СМИ, актера похоронят на текущей неделе в той же коммуне, где он жил. По желанию самого Делона он упокоится в часовне, где до этого были похоронены 35 его собак. Кроме того, журналисты выяснили, что при жизни актер отказывался от пышных похорон и выступал против любых крупных мероприятий, связанных с его смертью.

Ален Делон был кинозвездой и секс-символом 1960–1980-х годов. В 1957 году на экраны вышел первый фильм с актером "Когда вмешивается женщина". В 1960 году произошел его прорыв после кинокартины "На ярком солнце".

Наибольшую популярность Делон получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Кинокартина "Леопард" принесла актеру номинацию на "Золотой глобус".