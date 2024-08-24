BFM TV: похороны Алена Делона начались во Франции

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Похороны Алена Делона проходят 24 августа во Франции, сообщает портал BFM TV.

В церемонии принимают участие около 40 человек. Еще при жизни французский актер просил близких не превращать прощание с ним в масштабное событие.

На похоронах артиста в коммуне Души присутствуют только два политика: глава совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и уходящая с поста министра культуры Рашида Дати.

Попрощаться с Делон также пришли артисты, которые были с ним знакомы, в том числе Поль Бельмондо – сын Жан-Поля Бельмондо.

О смерти актера стало известно 18 августа. Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Смерть наступила в его доме в коммуне Души в окружении семьи.

По желанию самого Делона он упокоится в часовне, где до этого были похоронены 35 его собак. Его семья сообщила, что хотела бы сохранить в секрете подробности похоронной церемонии, поскольку сам артист желал этого. Муниципалитет коммуны удовлетворил просьбу и не стал распространять никакую информацию о церемонии.

