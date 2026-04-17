Дуров заявил о взломе созданного в ЕС приложения для проверки возраста

Фото: legion-media.com/Geisler Fotopress GmbH

Созданное в Евросоюзе приложение для проверки возраста взломали за две минуты. Об этом сообщает RT со ссылкой на основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Он отметил, что приложение разрабатывалось на протяжении более года.

"Сегодня это приложение было взломано всего за две минуты. Но не спешите смеяться над европейскими бюрократами", – подчеркнул Дуров.

Он добавил, что приложение взломали намеренно.

Ранее Дуров заявил, что функция шифрования в WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) является "крупнейшим обманом за всю историю".

Он считает, что миллиарды пользователей были обмануты разработчиками платформы, которые обещали полностью защищать переписки граждан. Предприниматель указал, что на деле сообщения людей читаются и направляются третьим лицам.

В свою очередь, платформа отметила, что использует функцию cквозного шифрования для сообщений и звонков пользователей по умолчанию.

