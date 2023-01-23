Врач объяснила, почему домашние инъекции липолитиками смертельно опасны

Клиенты популярных маркетплейсов жалуются на отеки и боль после инъекций липолитиков (специального препарата для похудения), купленных на этих торговых площадках. Причем колют их покупатели прямо дома. Производители же перекладывают вину на самих клиентов. Вместе со специалистом разбираемся, чем опасны такие процедуры в домашних условиях.

"Опухли лимфоузлы и пальцы"

Подобные препараты для инъекций можно найти в свободном доступе – достаточно вбить запрос в поисковой строке почти любого маркетплейса. Более того, в описании липолитика одного из брендов утверждается, что его применение "быстрее, дешевле, проще и надежнее, чем абонемент в фитнес-клуб, диета, липосакция и таблетки". Стоит такой товар в районе 2–3 тысяч рублей в зависимости от количества ампул.

В комментариях же россиянки массово жалуются, что липолитики не просто не помогли, а буквально их изуродовали. Одна из покупательниц рассказала о негативном эффекте после первого же укола в живот.

"Начало сильно жечь после введения и прямо на глазах выросла шишка. Ночью начал сильно болеть весь бок и область живота, где колола, не дотронуться. Сейчас шишка еще больше увеличилась, боль не стихает. Очень боюсь серьезных последствий", – написала она.

Другая клиентка в комментариях к одному из липолитиков представилась косметологом. Решив испытать товар на себе, она заработала большие проблемы со здоровьем. По ее словам, вводить инъекции было больно, а на коже появились синяки и отеки. На второй неделе у женщины произошел сильный сбой в организме.





одна из пользовательниц маркетплейса о липолитиках Опухли лимфоузлы – подмышечные, подчелюстные, паховые. Прицепилась зараза какая-то в виде простуды, стоматит во рту. Потом стали опухать фаланги пальцев и болеть сильно... И это не конец списка.

Еще одна россиянка приложила к отзыву фотографию своего живота, на котором после введения препарата осталось огромное количество синяков.

"Нет слов, просто страшно, не знаю, что делать! Пыталась мазать мазью, делать компрессы, но отек не уходит и синяки не рассасываются несколько дней. Отвратительный товар", – поделилась женщина.

В разделе "Вопросы" в карточке товара на популярном маркетплейсе представитель одного из брендов ответил на подобные претензии. По его словам, в синяках на животе виноваты сами покупательницы и перед использованием товара нужно было проконсультироваться с косметологом.





представитель продавца одного из брендов липолитиков Вы неправильно ставите (инъекции. – Прим. ред.)! Вы травмируете ткань. Ни одного синяка не должно быть.

Еще одна клиентка рассказала, что разбавляла препарат лидокаином, но боль от инъекций все равно не проходила больше 20 дней. Представитель бренда вновь посоветовал проконсультироваться со специалистом, так как эффект зависит от того, "сколько ставили и как ставили".

После того как негативные комментарии стали разлетаться по Сети, один из маркетплейсов убрал подобные товары из поиска. При этом на других площадках их можно найти в свободной продаже.

От инъекции до больницы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Липолитик – это химическое вещество, которое разрушает жировую ткань. Синяки и кровоподтеки после их введения в умеренном количестве в целом являются нормальной реакцией, сказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Екатерина Вертиева. Поэтому ответ продавца, что их быть не должно, – лукавство, отметила она.

"Зона лица, подбородка – это, по сути, минное поле из сосудов. Самые большие опытный врач еще может обойти, но мелкие все равно повреждаются. Если взять другие зоны, то реакция возникает из-за разрушения жировых клеток и механического воздействия большой иглой. Понятно, что зоны синяков достаточно обширны", – пояснила она.

Болевые ощущения могут сохраняться от 10 до 14 дней, в индивидуальных случаях – около трех недель. Однако вся процедура должна проходить только в специализированной клинике. Использование липолитиков в домашних условиях очень опасно, предупредила врач.





Екатерина Вертиева врач-дерматолог, косметолог Это отсутствие санэпиднорм. В очень большом количестве случаев вероятно развитие инфекции, вплоть до некротических поражений кожи. В принципе это может угрожать напрямую жизни пациента.

Так как состав продаваемых на маркетплейсах препаратов доподлинно неизвестен, покупатель рискует после введения получить анафилактический шок, добавила врач.

"Чтобы он развился, достаточно одного укола. Анафилактический шок приводит к летальному исходу очень быстро, скорая помощь может не успеть приехать", – подчеркнула Вертиева.

Любые химические инъекции категорически противопоказаны при активной фазе онкологии и герпесе. Плюс применение липолитиков в зоне живота запрещено при нарушениях в работе печени и желчного пузыря, заявила косметолог. За счет этих органов разрушенные клетки выводятся из организма, и если печень и желчный пузырь поражены, то просто не справятся с задачей. По этой причине перед процедурой в клиниках смотрят биохимию крови, сказала Вертиева.

Также возможны редкие реакции. Среди них эксперт назвала развитие саркоидоза – воспалительного заболевания, которое поражает многие органы и системы.

Даже если человек захочет купить себе сертифицированный и прошедший все этапы контроля липолитик на специализированном сайте, то он не сможет этого сделать.

"Необходимо медицинское образование, человек обязан пройти обучение, как вводить препарат и в какие зоны, чтобы ничего не повредить. Кроме того, нужно числиться врачом в базе компании, которая их продает", – объяснила Вертиева.

Эксперт обратила внимание, что в описании одного из препаратов с маркетплейсов товар указан не как липолитик, а как "липолитический мезококтейль-сыворотка". Она предположила, что производитель мог пойти на смену формулировки, чтобы обойти действующее законодательство о продаже подобных инъекций.

"Если это обычный липолитик, то понятно, что это за вещество. Но в клинике мы часто сталкиваемся со случаями, когда пациент самостоятельно или с чьей-то помощью вводит какой-то коктейль. Часто его даже называют авторским, состав которого неизвестен", – рассказала Вертиева.

В коктейлях зачастую не указываются все препараты, которые в него входят. О том, что в ампуле было еще какое-то вещество, специалисты понимают по осложнениям, которые возникли после его применения, отметила эксперт.





Екатерина Вертиева врач-дерматолог, косметолог Если опытный врач вводит проверенный препарат, липолитики показывают хорошую эффективность. Но это лишь малый помощник, основное для похудения – спорт и питание.

"С их помощью можно скорректировать зону подбородка, немного убрать лишнее на бедрах. Но если ходить на курс липолитиков и больше ничего не делать, это просто бессмысленно", – предупредила Вертиева.

Все косметические процедуры, где нарушается целостность тканей, проводить дома запрещено, подчеркнула эксперт. Она рассказала, что, кроме продажи липолитиков, на маркетплейсах можно найти аппарат для самостоятельного удаления родинок. Опасность в том, что пациент не способен отличить их от меланомы – злокачественной опухоли, а удаление ее в домашних условиях грозит летальным исходом, заключила Вертиева.