Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:43

В Москве задержан лжеврач, лечивший пенсионеров гречкой

происшествия

Фото: МВД России

Московские полицейские задержали лжеврача, который лечил пенсионеров гречневой крупой вместо медикаментов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина позвонил 84-летней москвичке и представился врачом. Он заявил, что по результатам анализов у нее обнаружено серьезное заболевание и ей нужно лекарство.

"Вскоре к ней домой пришел злоумышленник, который передал якобы медикаменты и пояснил, что на следующий день ее навестит медсестра, которая даст схему лечения. Потерпевшая отдала ему около 400 тысяч рублей", – приводятся слова Волк в сообщении на сайте ведомства.

Пенсионерка вскрыла сверток на следующий день, а в нем оказалась гречка.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мошенников, которые оказывали в российских регионах платные медицинские услуги. Аферисты под видом медиков звонили гражданам и убеждали их пройти медицинское обследование, после чего они ставили пациентам неверные диагнозы, которые требовали дорогостоящего лечения.

По предварительной информации, жертвами мошенников стали более 11 тысяч россиян, а общий ущерб составил около миллиарда рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика