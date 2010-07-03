В Москве задержан лжеврач, лечивший пенсионеров гречкой

Фото: МВД России

Московские полицейские задержали лжеврача, который лечил пенсионеров гречневой крупой вместо медикаментов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина позвонил 84-летней москвичке и представился врачом. Он заявил, что по результатам анализов у нее обнаружено серьезное заболевание и ей нужно лекарство.

"Вскоре к ней домой пришел злоумышленник, который передал якобы медикаменты и пояснил, что на следующий день ее навестит медсестра, которая даст схему лечения. Потерпевшая отдала ему около 400 тысяч рублей", – приводятся слова Волк в сообщении на сайте ведомства.

Пенсионерка вскрыла сверток на следующий день, а в нем оказалась гречка.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мошенников, которые оказывали в российских регионах платные медицинские услуги. Аферисты под видом медиков звонили гражданам и убеждали их пройти медицинское обследование, после чего они ставили пациентам неверные диагнозы, которые требовали дорогостоящего лечения.

По предварительной информации, жертвами мошенников стали более 11 тысяч россиян, а общий ущерб составил около миллиарда рублей.

