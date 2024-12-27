Ограничения на полеты сняты в аэропорту Казани

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В аэропорту Казани с 10:00 по московскому времени сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены с 06:00 пятницы, 27 декабря, с целью обеспечить безопасность полетов, обратил внимание представитель ведомства.

Ранее ограничения сняли в аэропорту Сочи. Также рано утром они вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани. Однако, спустя время, их также отменили.

Накануне отправка и прием самолетов не осуществлялись в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Они были отменены спустя некоторое время.