Ограничения на полеты сняты в аэропорту Сочи

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В аэропорту Сочи с 09:15 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, о чем сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По словам представителя ведомства, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Накануне вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Спустя время в аэропортах столичного региона ограничения были сняты. Как отметил представитель Росавиации, сотрудники приняли меры для обеспечения безопасности перелетов.