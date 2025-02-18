Путин поручил помочь восстановить КТК после атаки БПЛА

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Владимир Путин поручил правительству оказать содействие владельцам КТК в восстановлении работы объекта, пострадавшего от атаки беспилотников.

Президент РФ также предложил иностранным акционерам КТК поставить оборудование для ремонта нефтепровода, несмотря на санкции.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о создании специальной группы для обсуждения ситуации на Украине.

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