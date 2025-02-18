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18 февраля, 19:15

Политика

Путин поручил помочь восстановить КТК после атаки БПЛА

Путин поручил помочь восстановить КТК после атаки БПЛА

Песков отказался давать оценку переговорам России и США в Эр-Рияде

РФ прекратила соглашение с Украиной об обеспечении безопасности в Азовском море

Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию

Представители России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля

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Песков заявил, что разговор Трампа и Путина был конструктивным и доброжелательным

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Владимир Путин поручил правительству оказать содействие владельцам КТК в восстановлении работы объекта, пострадавшего от атаки беспилотников.

Президент РФ также предложил иностранным акционерам КТК поставить оборудование для ремонта нефтепровода, несмотря на санкции.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о создании специальной группы для обсуждения ситуации на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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