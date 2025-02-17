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00:14

Политика

Турция, США и Европа обсуждают потенциальное прекращение огня на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Турция совместно с США и странами Европы обсуждают потенциальное прекращение огня на Украине, а также способы предотвращения нового конфликта. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью TRT World.

По словам министра, Анкара готова сыграть любую роль, чтобы внести вклад в мирное урегулирование и в реконструкцию Украины. Фидан подчеркнул, что в данный момент необходимо выработать долгосрочный и работающий мирный план.

По информации СМИ, администрация американского президента Дональда Трампа хочет прекратить огонь на Украине к Пасхе, которая будет отмечаться католиками и православными в один и тот же день – 20 апреля.

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