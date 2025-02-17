Песков прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поручению Владимира Путина в Эр-Рияд вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Они проведут переговоры с представителями США, которые будут посвящены восстановлению двусторонних отношений. Саудовская Аравия выбрана местом встречи, так как эта площадка устраивает обе стороны.

Песков также отметил, что международные эксперты фиксируют динамику специальной военной операции. Кроме того, он прокомментировал возможность возвращения западных брендов в Россию, подчеркнув, что это может произойти на конкурентной основе и было бы в интересах российских потребителей.

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