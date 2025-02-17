Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 13:15

Политика

Песков прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Песков прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Песков заявил, что разговор Трампа и Путина был конструктивным и доброжелательным

Песков сообщил о подготовке новых контактов между Россией и США

Путин подписал закон о "периоде охлаждения" для потребительских кредитов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

В Кремле заявили, что Путин будет рад видеть глав зарубежных стран в Москве 9 мая

Песков рассказал, сколько времени нужно на подготовку встречи Путина и Трампа

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа

Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

Мишустин заявил о введении маркировки звонков для борьбы с мошенниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поручению Владимира Путина в Эр-Рияд вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Они проведут переговоры с представителями США, которые будут посвящены восстановлению двусторонних отношений. Саудовская Аравия выбрана местом встречи, так как эта площадка устраивает обе стороны.

Песков также отметил, что международные эксперты фиксируют динамику специальной военной операции. Кроме того, он прокомментировал возможность возвращения западных брендов в Россию, подчеркнув, что это может произойти на конкурентной основе и было бы в интересах российских потребителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика