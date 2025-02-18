Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможном прогрессе в экономических переговорах с США

В столице Саудовской Аравии проходят двусторонние переговоры между Россией и США. Встреча идет уже полтора часа и проходит за закрытыми дверями.

От российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США – помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Уолтер Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и посланник Джон Уиткофф. Экономический аспект обсуждает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который отметил, что прогресса в переговорах по экономике можно ожидать через два-три месяца.

Все ключевые решения по итогам встречи будут принимать президенты России и США. Переговоры проходят в королевском дворце Эд-Дирия, где традиционно принимают зарубежные делегации.

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