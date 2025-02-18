Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 12:15

Политика

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможном прогрессе в экономических переговорах с США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможном прогрессе в экономических переговорах с США

ВС РФ освободили населенный пункт Свердликово в Курской области

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что США готовы выслушать и понять позицию России

Появились первые кадры переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии

Мария Захарова показала, как приняли российских делегатов в Саудовской Аравии

Корпорация "Ростех" представила новую версию танка Т-90МС на выставке в Абу-Даби

Экипаж вертолета Ми-28 ракетами поразил личный состав и бронетехнику ВСУ

В Госдуме заявили, что место западных брендов заняли отечественные производители

Госдума предложила обязать 50% такси иметь детские кресла

В столице Саудовской Аравии проходят двусторонние переговоры между Россией и США. Встреча идет уже полтора часа и проходит за закрытыми дверями.

От российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США – помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Уолтер Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и посланник Джон Уиткофф. Экономический аспект обсуждает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который отметил, что прогресса в переговорах по экономике можно ожидать через два-три месяца.

Все ключевые решения по итогам встречи будут принимать президенты России и США. Переговоры проходят в королевском дворце Эд-Дирия, где традиционно принимают зарубежные делегации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика