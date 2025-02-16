Глава ДНР сообщил о выходе ВС РФ на трассу Красноармейск – Константиновка

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие смогли на нескольких участках выйти к трассе Красноармейск – Константиновка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, российская армия "разрезает" оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Он отметил, что для противника сейчас "критически важно" удержаться на этом участке. Однако Пушилин указал на успешные действия ВС РФ в данной зоне.

Кроме того, глава ДНР рассказал о продвижении российской армии в городе Часов Яр. Однако, как он утверждает, украинские военные упираются, направляя небольшие подкрепления к этому населенному пункту.

"Мы видим, что у противника все меньше шансов. Городские бои еще имеют место быть в самом Часовом Яре", – добавил он.

Также Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на севере ДНР – на краснолиманском направлении.

Ранее ВС РФ смогли освободить Дзержинск в ДНР. Контроль установлен силами подразделений 1, 9 и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

Освобождение города открыло ВС РФ дорогу к выходу во фланг краматорской группировки противника, объяснили в Минобороны. Позже российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР.

