18 февраля, 09:45Экономика
Глава РФПИ Дмитриев заявил о важности экономического сотрудничества с США
Прибывший в Саудовскую Аравию на переговоры с США глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о важности экономического сотрудничества с американской стороной. Он отметил, что США потеряли более 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка.
По его словам, сотрудничество в экономической сфере также важно и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать.
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