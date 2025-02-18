Глава РФПИ Дмитриев заявил о важности экономического сотрудничества с США

Прибывший в Саудовскую Аравию на переговоры с США глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о важности экономического сотрудничества с американской стороной. Он отметил, что США потеряли более 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка.

По его словам, сотрудничество в экономической сфере также важно и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать.

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