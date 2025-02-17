Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили село Фиголевка в Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, взять под контроль населенный пункт удалось благодаря решительным действиям бойцов группировки войск "Запад".

Вместе с тем за минувшую неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО. В их число вошли села Дачное и Зеленое Поле в ДНР.

Также ВС РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ. Потери противника в данной операции составили до 200 солдат, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. Силы РФ также уничтожили 17 пунктов управления БПЛА.

Кроме того, ракетные войска группировки "Запад" ликвидировали более 30 украинских военнослужащих ударом из РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ.