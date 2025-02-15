15 февраля, 05:58Политика
Российские бойцы уничтожили станцию Starlink и четыре склада боеприпасов ВСУ
Фото: Министерство обороны РФ
Западная группировка войск РФ уничтожила за сутки станцию спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.
По его словам, потери противника за сутки составили до 200 солдат, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. Силы РФ также уничтожили 17 пунктов управления БПЛА.
Кроме того, расчеты ПВО уничтожили управляемую авиабомбу Hammer и 18 дронов самолетного типа, а артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы поразили восемь орудий полевой артиллерии и семь минометных расчетов.
Ранее российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике. Таким образом, ВС РФ освободили шесть населенных пунктов ДНР за неделю.
Кроме того, ракетные войска группировки "Запад" ликвидировали более 30 украинских военнослужащих ударом из РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ.
Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО