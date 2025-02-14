Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве добавили, что Дачное освободили подразделения "Южной" группировки войск. В свою очередь, подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Зеленое Поле.

Таким образом, ВС РФ освободили шесть населенных пунктов ДНР за неделю. В частности, населенные пункты Орехово-Василевка, Дзержинск, Ясеневое и Водяное Второе.

До этого российские бойцы освободили населенный пункт Дружба. Военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Как отмечают эксперты, российские войска усиливают наступление в ДНР. Так, в районе Курахова артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, а расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" поразили укрепленные позиции противника.

