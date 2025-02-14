14 февраля, 13:24Политика
Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.
В ведомстве добавили, что Дачное освободили подразделения "Южной" группировки войск. В свою очередь, подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Зеленое Поле.
Таким образом, ВС РФ освободили шесть населенных пунктов ДНР за неделю. В частности, населенные пункты Орехово-Василевка, Дзержинск, Ясеневое и Водяное Второе.
До этого российские бойцы освободили населенный пункт Дружба. Военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Как отмечают эксперты, российские войска усиливают наступление в ДНР. Так, в районе Курахова артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, а расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" поразили укрепленные позиции противника.
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