Уолтц: Трамп не намерен слушать тех, кто призывает продолжать конфликт на Украине

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Президент США Дональд Трамп не намерен слушать тех, кто призывает продолжать конфликт на Украине, так как они заинтересованы лишь в том, чтобы продолжать боевые действия бесконечно. Об этом заявил глава вашингтонской администрации по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Если у кого-то есть идеи получше, то пусть их выдвигают", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, сейчас США занимаются переформулированием подхода к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Киеву, чтобы получать отдачу от осуществленных Вашингтоном "громадных инвестиций".

"Мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, (осуществляют. – Прим. ред.) партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов", – добавил Уолтц.

Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают на прекращение огня.

В начале февраля Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Она не содержит военных гарантий для Украины, но подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее Киева.

Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.