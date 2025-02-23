Уолтц: Трамп не намерен слушать тех, кто призывает продолжать конфликт на Украине

23 февраля, 19:10Политика
Фото: depositphotos/tupungato
Президент США Дональд Трамп не намерен слушать тех, кто призывает продолжать конфликт на Украине, так как они заинтересованы лишь в том, чтобы продолжать боевые действия бесконечно. Об этом заявил глава вашингтонской администрации по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Если у кого-то есть идеи получше, то пусть их выдвигают", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, сейчас США занимаются переформулированием подхода к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Киеву, чтобы получать отдачу от осуществленных Вашингтоном "громадных инвестиций".
"Мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, (осуществляют. – Прим. ред.) партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов", – добавил Уолтц.
Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают на прекращение огня.
В начале февраля Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.
Она не содержит военных гарантий для Украины, но подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее Киева.
Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.
В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.
Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт