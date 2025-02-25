Постпред РФ при ООН: Россия ценит слова Трампа о глубинных причинах кризиса на Украине

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Российская сторона ценит высказанное президентом США Дональдом Трампом понимание того, что у украинского конфликта есть глубинные причины. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

Дипломат назвал американскую резолюцию по Украине отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию.

"Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Постпред РФ обратил внимание, что не сегодняшний день Европа является единственным игроком на международной арене, который желает продолжения конфликта и всеми силами противится его урегулированию.

"Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией и США усилия", – заключил Небензя.

Совбез ООН ранее принял предложенную США резолюцию по Украине, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта на Украине, утверждается главная цель ООН в поддержании международного мира, безопасности и мирном разрешении споров.

Документ призывает незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Резолюцию приняли в исходном виде – без поправок некоторых западных стран, содержащих антироссийскую риторику. За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США.