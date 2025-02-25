Госсекретарь США Рубио счел враждебными резолюции ООН по Украине

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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что резолюции, подобные принятым недавно в Генассамблее ООН по Украине, враждебны, поскольку они мешают мирному процессу. Такое заявление он сделал в интервью порталу Breitbart, передает "Московский комсомолец".

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп хочет закончить эту войну <...> Мы не ощущали, что это способствовало, если честно, – иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон", – сказал Рубио.

ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За нее проголосовали 93 государства. Еще 18 стран, среди которых Соединенные Штаты, Израиль и Венгрия, высказались против, также 65 воздержались.

Согласно резолюции, Россия должна вывести войска с украинской территории, а также прекратить боевые действия.

В свою очередь, Совбез ООН одобрил предложенную Штатами резолюцию по Украине, отклонив при этом все поправки. Документ призывает незамедлительно остановить конфликт и установить прочный мир между РФ и Украиной.