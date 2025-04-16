Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возможное приглашение Украиной лидеров Евросоюза в Киев 9 мая является театром абсурда. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада и всех тех, кто ему присягает", – отметила она.

Как указала дипломат, раньше президент Украины Владимир Зеленский призывал отмечать День Победы 8 мая, маргинализируя 9 Мая. Она напомнила, что из-за разницы во времени подписание капитуляции Германии в 1945 году произошло 8 мая в Западной Европе, а в России – 9 мая. Захарова также подчеркнула, что киевский режим планирует провести не парад Победы, а "дипломатическое действо".

"Теперь, оказывается, 9 мая тоже сгодится. Вот же гниль этого предательства. Это лукавство, переходящее в откровенную ложь", – сказала представитель МИД РФ.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями тем странам, представители которых поедут в Москву на парад Победы. Вместо этого она призвала участников Евросоюза как можно больше посещать Украину.

Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценку словам Каллас должны давать те государства, которым она угрожает.

На фоне таких заявлений премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. По его мнению, позиция Каллас свидетельствует о необходимости дискуссии в Евросоюзе о сущности демократии.

