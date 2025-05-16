CNN: Трамп может позвонить Путину для обсуждения урегулирования на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что "может" позвонить Владимиру Путину для того, чтобы обсудить завершение конфликта на Украине. Его слова передает телеканал CNN.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о серьезных намерениях России по поиску способов урегулирования конфликта. По его мнению, инициатива главы государства поможет устранить первопричины украинского кризиса.

Российско-украинские переговоры ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация приехала в Стамбул, но контактов с Украиной в этот день не было. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавляет делегацию, заявил, что российская сторона будет ждать представителей киевского режима с утра пятницы, 16 мая.

В результате в первой половине дня 16-го числа состоялась встреча США, Украины и Турции, а после начались переговоры между делегациями РФ и Украины.

Ожидалось, что Трамп сможет принять участие в переговорах, однако он не прилетел в Стамбул. Вместо него в Турцию прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Кит Келлог.

Путин также не посетит переговоры, поэтому Россию на встрече представляют помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинскую сторону, в свою очередь, представит министр обороны страны Рустем Умеров и еще 12 человек.