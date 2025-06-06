Песков: Москва не согласна со словами Трампа о конфликте на Украине как о детской драке

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Москва не согласна со словами американского президента Дональда Трампа о том, что украинский конфликт является "дракой между двумя детьми". Для РФ это вопрос национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны. Именно поэтому выполняется СВО", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом, по его словам, у Трампа может быть своя точка зрения на данный вопрос. Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что спецоперация началась только после того, как были исчерпаны все политико-дипломатические средства решения проблем, когда Запад отверг все российские инициативы.

Также Песков отметил, что действия российской армии в рамках СВО являются ответом на террористические шаги Киева. Таким образом Песков ответил на вопрос, является ли ночная массированная атака ВС РФ по военным целям на Украине тем ответом, о котором предупреждал ранее Владимир Путин.

В начале июня Украина нанесла удары по аэродромам в пяти регионах РФ с помощью FPV-дронов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях удалось отразить атаки, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя президент Украины Владимир Зеленский.

После этого Трамп позвонил Путину и обсудил с ним атаку Украины по аэродромам РФ. Президент России заявил в разговоре, что "ему придется ответить" на эти действия киевского режима. Глава Белого дома, в свою очередь, пытался убедить российского лидера не делать этого.

Российские войска в ночь на 6 июня нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре в ответ на теракты. Целями стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих. Все объекты были поражены.