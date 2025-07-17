Москва передала Киеву еще 1 000 тел солдат ВСУ

Фото: ТАСС

Россия передала Украине 17 июля еще 1 000 тел украинских солдат в продолжение стамбульских договоренностей, сообщил в телеграм-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле", – написал он.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

Обмен пленными длился с 23 по 25 мая. В первый день в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, во второй – еще 307 бойцов, в третий – 303 военнослужащих.

Второй раунд переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган. Россия и Украина пришли к соглашению об обмене тяжелобольных и тяжелораненых, военных до 25 лет, а также тел погибших.

Первая группа российских военнопленных вернулась 9 июня, вторая – 10 июня,

третья – 12 июня, четвертая – 14 июня, пятая – 19 июня, шестая – 20 июня , седьмая – 26 июня, восьмая – 4 июля.

Также стороны провели обмен телами погибших. РФ передала Украине 11 июня 1 212 тел украинских солдат, взамен получив 27 тел российских военных. Через пять дней украинской стороне передали 6 060 тел, Россия вернула 78 погибших бойцов.

Как позже заявил Владимир Путин, Москва готова передать Киеву еще 3 000 тел в дополнение к 6 000.