Захарова: Зеленский по-прежнему отказывается забрать 1 тыс украинских пленных

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Президент Украины Владимир Зеленский все еще отказывается забирать военнопленных из опубликованного списка в 1 тысячу фамилий. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны", – подчеркнула дипломат.

Как сообщал помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, стороны договорились во время третьего раунда переговоров в Стамбуле обменяться не менее 1,2 тысячи военнопленных от каждой страны.

Кроме того, российская сторона предложила направить Украине еще 3 тысячи тел военнослужащих, которые Киев сможет получить при содействии Красного креста.

Однако спустя время Мединский заявил, что Украина отказалась от 1 тысячи пленных солдат. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не занималась их разделением на сорта.

