Доступ на пляжи Сочи ограничен после снятия угрозы атаки БЭК

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Доступ на пляжи Сочи ограничен после снятия угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК), сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

Он уточнил, что предупреждение отменено в том числе на федеральной территории "Сириус". Тем не менее глава города обратился к жителям и гостям курорта с просьбой не терять бдительности и отказаться от приближения к береговой полосе до конца среды, 24 сентября, и в первой половине четверга, 25-го числа.

"На это время мы ограничим доступ к пляжам. Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете", – пояснил мэр.

Краснодарский край подвергся нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 24 сентября. В частности, в Сочи по этой причине эвакуировали отдыхающих с пляжей.

Кроме того, в воздушных гаванях Сочи и Геленджика вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже они были сняты.

Также из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ в Геленджике закрывали выход в море для всех плавсредств.

Вместе с тем украинские БПЛА атаковали центр Новороссийска, из-за чего в городе был введен режим ЧС.

После атаки были зафиксированы повреждения семи жилых домов, гостиницы и двадцати машин, три из которых полностью сгорели. Также ущерб был нанесен офису Каспийского трубопроводного консорциума. Всего в городе пострадали 12 человек, еще двое погибли.

