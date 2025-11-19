В ГД предложили приравнять деструктивный контент к экстремистскому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме обсуждается возможность приравнять деструктивный контент к экстремистским материалам, что позволит блокировать его в досудебном порядке, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

По данным издания, инициатива разрабатывается в рамках поправок к закону "Об информации". Впервые на законодательном уровне будет закреплено само понятие деструктивного контента, которое включает пропаганду насилия, суицидов, наркотиков, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), детской порнографии и других опасных материалов. В 2025 году объем блокировок такой информации вырос вдвое, сообщает Роскомнадзор.

На текущем этапе совместно с экспертным сообществом, представителями научного округа и блогерами разрабатываются конкретные формулировки, отмечает депутат.

"Такой контент будет приравнен к материалам ЛГБТ или экстремистского характера и блокироваться в автоматическом режиме Роскомнадзором. Надеюсь, что до конца года соответствующие предложения будут официально внесены в Госдуму", – подчеркнул Свинцов.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро "Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры" Сергея Узденского, деструктивный контент является всеобъемлющим понятием, к которому можно отнести любые материалы, негативно влияющие на психику человека.

Он пояснил, что в случае принятия поправок начнут распространяться меры ответственности, применяемые сейчас к экстремизму, включая административную и уголовную.

Однако специалисты предупреждают о возможных рисках – чрезмерное ужесточение фильтрации может привести к уходу запрещенных материалов в закрытые каналы и вызвать избыточные ограничения для пользователей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу персональных данных. Размеры штрафов варьируются от 3–5 тысяч рублей для граждан за поиск запрещенных материалов до 500 тысяч рублей за рекламу VPN.