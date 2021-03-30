Стриженова перенесла операцию после травмирования на съемках

Фото: instagram.com/strizhenovae

Ведущая Екатерина Стриженова перенесла операцию после травмирования во время съемок телепрограммы, сообщает RT.

На своей странице в Instagram она отметила, что чувствует себя хорошо, а также поблагодарила всех за поддержку.

"Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. Все уже, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку", – сказала ведущая.

Ранее сообщалось, что Екатерину Стриженову госпитализировали из-за травмы руки. Подробности ее состояния не приводились.