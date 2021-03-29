Екатерину Стриженову госпитализировали во время съемок телепередачи

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актрису и телеведущую Екатерину Стриженову госпитализировали из-за травмы руки. Повреждение она получила на съемках передачи "Время покажет", сообщает ТАСС.

"Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована", – заявили в пресс-службе Первого канала.

Уточняется, что представительство канала пожелало Стриженовой скорейшего выздоровления.

В начале марта ряд СМИ сообщил о госпитализации музыканта Александра Маршала. Позже эту информацию опровергла его жена Наталья Минькова.

